«Нью-Джерси» потерпел третье поражение подряд

«Аризона» выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Для «Дэвилз» это поражение стало третьим кряду. «Койотс» выиграли вторую встречу подряд.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин результативными действиями не отметился. Он провел на льду 16 минут, сделал один бросок по воротам и два силовых приема.

«Аризона» идет на последнем месте в Западной конференции. «Нью-Джерси» занимает 12-ю строчку в Восточной конференции.