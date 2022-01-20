«Нью-Джерси» потерпел третье поражение подряд
«Аризона» выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Для «Дэвилз» это поражение стало третьим кряду. «Койотс» выиграли вторую встречу подряд.
Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин результативными действиями не отметился. Он провел на льду 16 минут, сделал один бросок по воротам и два силовых приема.
«Аризона» идет на последнем месте в Западной конференции. «Нью-Джерси» занимает 12-ю строчку в Восточной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|36
|26
|10
|54
|2
|Рейнджерс
|39
|25
|14
|54
|3
|Вашингтон
|40
|22
|18
|53
|4
|Питтсбург
|38
|23
|15
|51
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
|Филадельфия
|39
|13
|26
|34
|7
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|8
|Айлендерс
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|59
|2
|Флорида
|39
|26
|13
|57
|3
|Торонто
|36
|24
|12
|51
|4
|Бостон
|36
|22
|14
|46
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|39
|12
|27
|31
|7
|Оттава
|32
|11
|21
|24
|8
|Монреаль
|38
|8
|30
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|25
|11
|53
|2
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|3
|Нэшвилл
|41
|24
|17
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|35
|17
|18
|40
|6
|Даллас
|36
|18
|18
|38
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|37
|9
|28
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|23
|17
|48
|2
|Лос-Анджелес
|40
|20
|20
|45
|3
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|8
|Сиэтл
|38
|11
|27
|26
Результаты / календарь
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25.01
|20.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|- : -
|20.01
|03:30
|
Рейнджерс – Торонто
|- : -
|20.01
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|30
|2.08
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