«Нью-Джерси» — «Анахайм»: видеообзор матча

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нью-Джерси» — 5:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Дакс» хет-трик оформил Адам Хендрик, еще по голу забили Алекс Киллорн и Трой Терри, защитник Павел Минтюков сделал две результативные передачи. У «Дэвилз» единственный гол на счету Майкла Маклеода.

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