«Нью-Джерси» — «Анахайм»: видеообзор матча

«Нью-Джерси» дома обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

«Эдмонтон» с 14 очками в 12 матчах занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Анахайм» идет на 13-й строчке «Запада» с 7 очками в 8 играх.