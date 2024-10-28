«Нью-Джерси» победил «Анахайм» и прервал серию из 4 поражений

«Нью-Джерси» дома обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У хозяев сделал дубль Стефан Ноусен, по одному голу у Пола Коттера, Эрика Хаулы, Нико Хишира и Джека Хьюза. У гостей отличились Брок Макгинн и Райан Строум.

«Нью-Джерси» лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 14 очками в 12 матчах, «Дэвилз» прервали серию из 4 поражений подряд.

«Анахайм» идет на 13-й строчке «Запада» с 7 очками в 8 играх.