«Анахайм» на выезде обыграл «Нью-Джерси», у Минтюкова два результативных паса

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:1.

В составе «Дакс» хет-трик оформил Адам Хендрик, еще по голу забили Алекс Киллорн и Трой Терри, защитник Павел Минтюков сделал две результативные передачи. У «Дэвилз» единственный гол на счету Майкла Маклеода.

После этого матча «Анахайм» с 22 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 33 очками — на 10-й строчке «Востока».