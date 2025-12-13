«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм» в домашнем матче

«Нью-Джерси» на своем льду победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Голы «Дэвилз» забили Коннор Браун, Коди Гласс, Пол Коттер и Стефан Ноесен, на счету которого также результативная передача. По два голевых паса сделали Юхо Ламмикко и Ондржей Палат. Автором единственной заброшенной шайбы «Дакс» стал Трой Терри.

«Анахайм» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» набрал 37 очков и идет седьмым на «Востоке».

«Нью-Джерси» 14 декабря дома сыграет против «Ванкувера», «Анахайм» 16 декабря на выезде встретится с «Рейнджерс».