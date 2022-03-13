«Нью-Джерси» по буллитам обыграл «Анахайм»

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Анахайм» со счетом 2:1.

На гол Троя Терри «Дэвилз» ответили точным броском Томаша Татара. Победный буллит реализовал Йеспер Братт.

После этого матча «Нью-Джерси» с 49 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Анахайм» с 64 очками — на 11-й строчке Запада.