«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси». Овечкин и Кузнецов набрали по 2 очка

«Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Встреча прошла на льду «Пруденшал Центра» в Ньюарке.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. На счету Евгения Кузнецова две результативные передачи.

«Вашингтон» набрал 5 очков и поднялся на 15-е место в Восточной конференции. «Дэвилз» идут на 6-й строчке — 7 очков.