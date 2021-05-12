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NY Post: «Рейнджерс» уволили главного тренера

17:45
Дэвид Куинн. Фото ХК «Рейнджерс».
Дэвид Куинн. Фото ХК «Рейнджерс».
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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн отправлен в отставку, пишет в Twitter 12 мая журналист NY Post Ларри Брукс.

Генеральный менеджер клуба Крис Друри также уволил всех помощников Куинна. В команде остался только тренер вратарей Бенуа Аллер.

Куинн работал с командой с мая 2018 года. По итогам нынешнего сезона клуб из Нью-Йорка не смог попасть в плей-офф.

Ранее своих постов лишились президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон и генеральный менеджер Джефф Гортон. Их обязанности на себя взял Друри.

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