NY Post: «Рейнджерс» уволили главного тренера

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн отправлен в отставку, пишет в Twitter 12 мая журналист NY Post Ларри Брукс.

Генеральный менеджер клуба Крис Друри также уволил всех помощников Куинна. В команде остался только тренер вратарей Бенуа Аллер.

Куинн работал с командой с мая 2018 года. По итогам нынешнего сезона клуб из Нью-Йорка не смог попасть в плей-офф.

Ранее своих постов лишились президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон и генеральный менеджер Джефф Гортон. Их обязанности на себя взял Друри.