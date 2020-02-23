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Нужен ли Ковальчук «Вашингтону»? Интервью Кузнецова — в 12.00 на канале «Тафгерл»

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Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports
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Сегодня в 12.00 смотрите второе интервью на нашем новом канале о хоккее «Тафгерл»!

Перед матчем «Вашингтона» с «Монреалем», еще до 700-го гола Александра Овечкина Алена Гребенькова поговорила с другой российской звездой «Столичных» — Евгением Кузнецовым. О самом Овечкине, Ковальчуке, Самсонове и многом другом. И не пропустите крутой конкурс: розыгрыш шайбы с автографом Кузнецова. Условия — в видео интервью форварда «Кэпс».

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