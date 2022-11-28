Новый владелец «Оттавы» должен будет построить для команды новую арену

На покупку клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава» претендуют около 20 организаций, утверждает Ottawa Sun.

Одним из основных требований руководства лиги к новым боссам клуба будет строительство новой арены.

Группы потенциальных владельцев начинают готовиться к процессу торгов, которые начнутся, вероятно, через полторы-две недели.

«Оттава» выступает в НХЛ с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли в сезоне-2006/07.