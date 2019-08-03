Новый владелец "Аризоны" ставит перед командой цель выиграть Кубок Стэнли

Новый владелец "Аризоны", миллиардер Алекс Меруэло заявил, что ставит перед командой цель выиграть Кубок Стэнли. Клуб никогда в своей истории не завоевывал главный трофей Национальной хоккейной лиги.

"Я готов делать все, обеспечивать клуб всем необходимым, финансовыми ресурсами, любой поддержкой, чтобы помочь команде завоевать Кубок Стэнли, – приводит слова владельца официальный сайт НХЛ.

Я здесь не для того, чтобы руководить ими, говорить им, что нужно делать. Но я – энергичный человек. И сейчас мне часто приходится сдерживать себя, потому что мне не все равно. Я очень переживаю за команду и хочу, чтобы она побеждала. Но я понимаю, что мы не сможем выигрывать в каждом матче".

В прошлом сезоне "Койоты" заняли 9-е место в Западной конференции.