Новый тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о первой беседе с Овечкиным

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о первой беседе с российским нападающим Александром Овечкиным после своего прихода в команду.

«Все прошло великолепно. Я знаю его, у нас уже сложились отношения после знакомства несколько лет назад, когда он приезжал в тренировочные лагеря. Мы провели хороший разговор. Ови вернулся домой. Он рассказал о своих планах на межсезонье. Сразу бросается в глаза его соревновательный дух и желание победить», — заявил Карбери в эфире Elliot In The Morning.

37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 822 гола. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы.

«Вашингтон» назначил Спенсера Карбери на пост главного тренера 30 мая 2023 года, сменив на посту Питера Лавиолетта.

Лавиолетт возглавлял «Вашингтон» с 2020 года, клуб принял решение уволить 58-летнего американца после сезона-2022/23, в котором команда заняла 13-е место таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и не смогла попасть в плей-офф.