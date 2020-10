Вратарь Хенрик Лундквист поделился впечатлениями о контракте с «Вашингтоном».

— Начинается новый путь с одной целью в голове, — написал Хенрик в своем Twitter. — Очень рад и благодарен за возможность присоединиться к «Вашингтону». До скорой встречи.

Напомним, что Лундквист подписал однолетний контракт с «Вашингтоном». В «Кэпс» швед заработает 1,5 миллиона долларов без учета бонусов. До этого Хенрик отыграл 15 сезонов за «Рейнджерс».

A new journey begins with ONE goal in mind. I'm really excited and grateful for the opportunity to join the @Capitals

See you soon, DC!#ALLCAPS pic.twitter.com/DuShlGUwGR