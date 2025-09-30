Хоккей
30 сентября, 17:39

Новый контракт Капризова с «Миннесотой» стал рекордным по сумме и зарплате в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Getty Images

Новый контракт российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова с клубом стал рекордным по сумме и зарплате в НХЛ.

«Миннесота» объявила о подписании нового контракта с 28-летним россиянином 30 сентября. Капризов подписал 8-летнее соглашение на 136 миллионов долларов с кэпхитом 17 миллионов долларов. Контракт вступит в силу летом следующего года, когда истечет нынешний договор хоккеиста с «Уайлд».

До этого рекордный контракт был у нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля — в сентябре 2024 года он подписал 8-летнее соглашение на общую сумму 112 миллионов с кэпхитом 14 миллионов.

В прошедшем сезоне Капризов набрал 56 (25+31) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 9 (5+4) очков в 6 играх. Форвард выступает за команду с 2020 года. В 2015 году «Миннесота» выбрала его в пятом раунде под 135-м номером драфта НХЛ.

  • Аркадий Беликов

    Да нет, не врут. Контракт Овечкина был, если не ошибаюсь, на 13 лет. Т.е. в среднем в год выходит меньшая сумма.

    30.09.2025

  • Venitu

    а я слышал, что Овечкин заключал контракт на 124 миллиона. все врут календари

    30.09.2025

    • Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на рекордную сумму в истории НХЛ

    Фетисов — о новом контракте Капризова с «Миннесотой»: «Желаю ему быть не только самым богатым, но и самым успешным»
    КХЛ на Кинопоиске

