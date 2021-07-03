Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Новый контракт Андрея Свечникова — приоритетная цель для «Каролины»

17:36
Андрей Свечников. Фото ХК «Каролина».
Андрей Свечников. Фото ХК «Каролина».
Теги:

«Каролина» намерена продлить контракт с нападающим Андреем Свечниковым. Для руководства клуба это приоритетная задача на ближайшее время, сообщает TFP.

Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером.

В завершившемся сезоне 21-летний форвард набрал 42 (15+27) очка в 55 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 8 (2+6) очков в 11 играх. «Каролина» во втором раунде Кубка Стэнли проиграла «Тампе» со счетом в серии 1-4.

Действующий контракт Свечникова с «Каролиной» истекает нынешним летом. Он получит статус ограниченно свободного агента.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Евро-2020, 1/4 финала: расписание и результаты матчей 3 июля
Чехия — Дания: стартовые составы команд на четвертьфинальный матч Евро-2020
История Ярмоленко: 30 миллионов от «Зенита», отказ Китаю, сравнение со Смоловым и интервью на русском языке
Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд