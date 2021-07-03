«Каролина» намерена продлить контракт с нападающим Андреем Свечниковым. Для руководства клуба это приоритетная задача на ближайшее время, сообщает TFP.

Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером.

В завершившемся сезоне 21-летний форвард набрал 42 (15+27) очка в 55 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 8 (2+6) очков в 11 играх. «Каролина» во втором раунде Кубка Стэнли проиграла «Тампе» со счетом в серии 1-4.

Действующий контракт Свечникова с «Каролиной» истекает нынешним летом. Он получит статус ограниченно свободного агента.