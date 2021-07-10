Новый клуб НХЛ «Сиэтл» проведет первый предсезонный матч против «Ванкувера»

«Сиэтл» проведет первый предсезонный матч 26 сентября, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Команда встретится с «Ванкувером» на домашней арене команды Западной хоккейной лиги «Спокан Чифс».

«Во время этих матчей будет возможность посмотреть на наш состав впервые после тренировочного лагеря. Для нас будет честью сыграть для зрителей на этих аренах, чтобы они лучше познакомились с нашими игроками», — приводит слова генменеджера «Сиэтла» Рона Фрэнсиса сайт НХЛ.

«Сиэтл Кракен» стал 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22. Первым главным тренером команды стал стал экс-ассистент главного тренера «Торонто» Дэйв Хэкстол.