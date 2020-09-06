Новый генеральный менеджер «Флориды» отметил трудолюбие Бобровского

Новый генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито заявил, что в клубе продолжают делать ставку на голкипера Сергея Бобровского.

«Флорида» проиграла «Айлендерс» а квалификационной серии плей-офф, а Бобровски пропустил 12 шайб в четырех матчах серии.

— Я могу искренне сказать, что Бобровский — самый работящий парень, которого я видел, — цитирует Зито The Athletic. — Я это говорю не как его новый менеджер. Когда видишь, как он работает над собой, то тебе самому становится стыдно. Сразу хочется потренироваться. Он невероятно готовится и работает над деталями. Он выигрывал «Везину» и все еще предельно профессионален в своем отношении к делу.