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Новый генеральный менеджер «Флориды» отметил трудолюбие Бобровского

12:51
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Новый генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито заявил, что в клубе продолжают делать ставку на голкипера Сергея Бобровского.

«Флорида» проиграла «Айлендерс» а квалификационной серии плей-офф, а Бобровски пропустил 12 шайб в четырех матчах серии.

— Я могу искренне сказать, что Бобровский — самый работящий парень, которого я видел, — цитирует Зито The Athletic. — Я это говорю не как его новый менеджер. Когда видишь, как он работает над собой, то тебе самому становится стыдно. Сразу хочется потренироваться. Он невероятно готовится и работает над деталями. Он выигрывал «Везину» и все еще предельно профессионален в своем отношении к делу.

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