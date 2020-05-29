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Новый фарм-клуб «Вегаса» получил название «Силвер Найтс»

10:16
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У «Вегаса» появится новый фарм-клуб в АХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.

Клуб получил название «Силвер Найтс» и начнет свое выступление с сезона-2020/21. Также был представлен логотип команды, на котором изображен боевой рыцарский конь. Выбор символа команды связан с тем, что в Неваде обитает самая большая популяция диких лошадей в США.

В ближайшее время «Силвер Найтс» будет выступать в Парадайсе на «Орлеанс Арене» вместимостью 7700 мест.

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