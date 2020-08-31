Новые тесты на коронавирус в НХЛ не выявили заболевших

Национальная хоккейная лига опубликовала заявление относительно результатов тестирования на COVID-19, сообщает сайт лиги.

НХЛ завершила пятую неделю четвертого этапа плана возобновления сезона без положительных тестов на COVID-19 среди 2814 проведенных тестов. Тестирование проводилось в ежедневном режиме среди всех 52 членов команд, в том числе игроков, в период 23-29 августа. НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты. Лига не будет раскрывать информацию о личностях или принадлежности к командам.