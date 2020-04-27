28-летний защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов в интервью «СЭ» рассказал о том, чем отличаются младшие хоккеисты от игроков его возраста.

— Владимир Тарасенко недавно рассказал, что ваше поколение все время проводило на улице. Так быстрее учили правила жизни: приходилось драться на улице, быстро взрослеть. Действительно ли те, кто появляется в НХЛ сейчас, ведут себя и мыслят иначе? Допустим, Самсонов, Сергачев...

— Сегодняшнее поколение, безусловно, чуть-чуть отличается. Но конкретно эти парни тоже из глубинки. Поэтому они больше похожи на нас. Они так же много времени в детстве проводили на улице. Но все зависит от воспитания, от родителей и их возможностей. Но, конечно, новое поколение — это поколение киберспорта. Время идет. У детей с детства есть айпады, телефоны и другие гаджеты. У нас этого не было. Моему ребенку еще нет года, а он уже хватается за пульт и телефон. (Алена Гребенькова)