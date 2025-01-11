Новиков забросил четвертую шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Баффало»

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«Рочестер» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Ютику» со счетом 5:1.

В составе фарм-клуба «Баффало» защитник Никита Новиков забросил победную шайбу и был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 34 матча в АХЛ и набрал 13 (4+9) очков.