Новиков — об игре Панарина и Тарасенко в НХЛ: «Они показывают миру манеру общения русских ребят»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением об игре российских хоккеистов «Рейнджерс» Артемия Панарина и Владимира Тарасенко в матче с «Тампой» (6:3).

«Для меня это было удивительно. Лично для меня «Тампа» может проиграть, но не Василевский. Не знаю, кто вот так может Андрея Василевского еще обидеть. Артемий Панарин и Владимир Тарасенко — это удивительно, вот так звезды сошлись. Я их видел еще совсем юными, они совершенно искренне, по-детски любят хоккей, они живут этим, они постоянно шутили про него. Я видел их со стороны как взрослый человек. А теперь они вдвоем играют за «Рейнджерс» и показывают такой класс. Они попали в свою колею. Самое главное, что своим примером они показывают всему миру манеру общения русских ребят. Это в каких-то моментах важнее, чем уровень игры в хоккей», — цитирует Новикова RT.

В этом матче Панарин отметился заброшенной шайбой, а Тарасенко сделал результативную передачу.

«Рейнджерс» занимают 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 103 очка.