Новиков сравнил игру Панарина в НХЛ со спектаклем Большого театра
Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался об игре российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона.
«Как играет Панарин, я не могу понять до сих пор. С такой русской улыбкой он похож на наших народных героев из сказок, и то, что показывает на льду, можно назвать выездным спектаклем Большого театра. На самом деле это удивительный игрок. Такие хоккеисты развивают вид спорта и в то же время, как бы это ни звучало пафосно, они выстраивают отношения между людьми в разных странах, между странами, так как все знают, что он из России», — приводит ТАСС слова Новикова.
В этом сезоне Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по матчам подряд с набранными очками со старта сезона (15). Всего на счету 32-летнего россиянина 35 (15+20) очков в 23 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|23
|18
|5
|37
|2
|Каролина
|23
|14
|9
|29
|3
|Вашингтон
|21
|12
|9
|26
|4
|Айлендерс
|23
|10
|13
|26
|5
|Филадельфия
|24
|12
|12
|26
|6
|Питтсбург
|23
|11
|12
|24
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|26
|8
|18
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|3
|Детройт
|23
|13
|10
|29
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|25
|10
|15
|25
|6
|Монреаль
|24
|10
|14
|23
|7
|Баффало
|25
|10
|15
|22
|8
|Оттава
|19
|9
|10
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|24
|15
|9
|32
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|31
|3
|Виннипег
|23
|13
|10
|28
|4
|Аризона
|23
|12
|11
|26
|5
|Сент-Луис
|23
|12
|11
|25
|6
|Нэшвилл
|24
|12
|12
|24
|7
|Миннесота
|22
|8
|14
|20
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|16
|9
|36
|2
|Ванкувер
|25
|16
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|21
|14
|7
|31
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|23
|5
|Сиэтл
|25
|8
|17
|22
|6
|Анахайм
|24
|10
|14
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|25
|6
|19
|14
|4.12
|02:00
|
Рейнджерс – Сан-Хосе
|6 : 5
|4.12
|03:00
|
Бостон – Коламбус
|3 : 1
|4.12
|03:00
|
Баффало – Нэшвилл
|1 : 2
|4.12
|04:00
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|4 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|24
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|24
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|25
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|25
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|22
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87