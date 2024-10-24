Новиков сделал две результативные передачи в матче за фарм-клуб «Баффало»

«Рочестер» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Кливленд» со счетом 6:1.

В составе фарм-клуба «Баффало» защитник Никита Новиков сделал две результативные передачи, у форварда Виктора Неучева один ассист.

В текущем сезоне 21-летний Новиков провел 5 матчей в АХЛ, в которых набрал 4 (1+3) очка.