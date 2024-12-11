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Сегодня, 09:10

Новиков: «Овечкин своим мужеством отвлекает мир от каких-то забот»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Юрий Новиков ответил на вопрос о важности форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в мировом спорте.

«Овечкин — это явление в мировом спорте и, естественно, в хоккее. И если бы это был не Овечкин, а другая фамилия с такими достижениями, то мы бы так же относились. И давайте сразу вспомним великого Яромира Ягра, чтобы нас не обвинили в русофилии, он до сих пор играет, получает удовольствие и забивает какие-то шайбы. Поэтому мы при всей правильной ориентации на наших ребят и их успехи с уважением относимся ко всем спортсменам, которые во славу спорта выходят на площадку, бьют рекорды. Это удел очень сильных духом людей.

Поэтому, конечно, мы за Сашу, там все понятно, но здесь мне кажется, нужно смотреть на другое, ведь Саша своим мужеством отвлекает мир от каких-то забот. Здесь вопрос состоит не только в том, побьет или не побьет, а вопрос в отвлечении людей от каких-то проблем. Я с этой точки зрения вижу», — цитирует Новикова «ВсеПроСпорт».

За 18 матчей в текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности 39-летний форвард забил 868 голов за 1444 встречи в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 31 18 13 39
3 Каролина 28 18 10 37
4 Филадельфия 29 13 16 30
5 Рейнджерс 27 14 13 29
6 Айлендерс 30 11 19 29
7 Питтсбург 30 12 18 28
8 Коламбус 28 12 16 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 29 18 11 38
2 Торонто 28 17 11 36
3 Бостон 30 15 15 33
4 Тампа-Бэй 26 14 12 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Детройт 28 11 17 26
7 Баффало 28 11 17 26
8 Монреаль 28 11 17 25
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 28 19 9 42
2 Виннипег 30 21 9 42
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 30 17 13 34
5 Сент-Луис 29 14 15 30
6 Юта 28 12 16 29
7 Чикаго 28 9 19 20
8 Нэшвилл 29 7 22 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 28 17 11 37
3 Эдмонтон 28 16 12 34
4 Ванкувер 27 14 13 33
5 Калгари 29 14 15 33
6 Сиэтл 30 14 16 30
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 26 10 16 24
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11.12 03:00
Питтсбург – Колорадо
 2 : 6
11.12 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 1 : 2 ОТ
11.12 03:00
Коламбус – Филадельфия
 3 : 5
11.12 03:00
Каролина – Сан-Хосе
 3 : 2
11.12 03:30
Айлендерс – Лос-Анджелес
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