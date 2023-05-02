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Сегодня, 21:45

Новиков оценил игру Бобровского в серии «Флорида» — «Бостон»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в серии с «Бостоном», в которой пантеры одолели мишек со счетом 4-3.

«Считаю, что «Бостон» — команда-бомба. Она усилилась Орловым, это один из лучших защитников в НХЛ. Там все шло на мази, состав подобрали просто космический, без слабых мест. Нужно поклониться и восхвалить парня по фамилии Бобровский. У него были тяжелый сезон, травмы, разговоры о том, что он не оправдывает контракт. У него очень хороший дублер Спенсер Найт, который неплохо сыграл. Бобровский перевернул ход серии и стал ее героем, обыграв «Бостон». «Флорида» с ним и без него — разные команды. В НХЛ нет альтернативы нашим ведущим вратарям. Надеюсь, что у нас дальше будут развиваться Тарасов, Георгиев и другие ребята. Альтернативы нашим вратарям нет и не будет. Вратари всегда учатся друг у друга. Найт тот же, например, выполняет некоторые действия так же, как Бобровский. Такие люди, как Сергей, являются примером для молодых. Это мужественный вратарь. Когда ты пропускаешь, на тебя начинают коситься, потому что хоккей — это бизнес, на котором завязаны огромные деньги. Бобровский доказал, что он — великий вратарь. Не сломаться и не раскиснуть из-за травмы — это очень серьезная психологическая нагрузка. Такова спортивная жизнь», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла во второй раунд плей-офф, где встретится с «Торонто».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-bobrovskij-perevernul-hod-serii-i-stal-ee-geroem-oby-grav-boston/
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
Юрий Новиков
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
0 - 0
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
1. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
2. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
4. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
0 - 0
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 0
1. Даллас - Сиэтл
0 - 0
2. Даллас - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Даллас
0 - 0
4. Сиэтл - Даллас
0 - 0
0 - 0
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 0
1. Торонто - Флорида
0 - 0
2. Торонто - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Торонто
0 - 0
4. Флорида - Торонто
0 - 0
0 - 0
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
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7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
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6. Миннесота - Даллас
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Каролина - Айлендерс
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1. Каролина - Айлендерс
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2.05 03:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
4 : 0
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Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 6 12
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 11
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 7 11
И Г
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 7 7
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 7
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 7 6
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 5 1.38
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 2.01
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