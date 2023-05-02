Новиков оценил игру Бобровского в серии «Флорида» — «Бостон»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в серии с «Бостоном», в которой пантеры одолели мишек со счетом 4-3.

«Считаю, что «Бостон» — команда-бомба. Она усилилась Орловым, это один из лучших защитников в НХЛ. Там все шло на мази, состав подобрали просто космический, без слабых мест. Нужно поклониться и восхвалить парня по фамилии Бобровский. У него были тяжелый сезон, травмы, разговоры о том, что он не оправдывает контракт. У него очень хороший дублер Спенсер Найт, который неплохо сыграл. Бобровский перевернул ход серии и стал ее героем, обыграв «Бостон». «Флорида» с ним и без него — разные команды. В НХЛ нет альтернативы нашим ведущим вратарям. Надеюсь, что у нас дальше будут развиваться Тарасов, Георгиев и другие ребята. Альтернативы нашим вратарям нет и не будет. Вратари всегда учатся друг у друга. Найт тот же, например, выполняет некоторые действия так же, как Бобровский. Такие люди, как Сергей, являются примером для молодых. Это мужественный вратарь. Когда ты пропускаешь, на тебя начинают коситься, потому что хоккей — это бизнес, на котором завязаны огромные деньги. Бобровский доказал, что он — великий вратарь. Не сломаться и не раскиснуть из-за травмы — это очень серьезная психологическая нагрузка. Такова спортивная жизнь», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла во второй раунд плей-офф, где встретится с «Торонто».