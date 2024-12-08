Новиков набрал два очка и стал третьей звездой матча за фарм-клуб «Баффало»

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«Рочестер» в матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде обыграл «Шарлотт» со счетом 3:0.

В составе фарм-клуба «Баффало» защитник Никита Новиков набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне Новиков провел 23 матча в АХЛ и набрал 6 (2+4) очков.