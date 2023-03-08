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Новиков: «Кочетков — способный вратарь. Но нужно, чтобы он не превращался в тафгая»

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал игру российского вратаря «Каролины» Петра Кочеткова, который ранее забросил шайбу в матче АХЛ с «Манитобу Мус» (4:1).

Петр Кочетков празднует гол. Российский голкипер Кочетков забросил шайбу в АХЛ. Его команда играла в меньшинстве

«В мировом вратарском отряде появился еще один перспективный голкипер. Кочетков обладает гиперхарактером. Это способный вратарь. Но нужно, чтобы он не превращался в тафгая. Я с опаской смотрю на его действия. Предназначение вратаря — защищать ворота, а задача полевых — создавать ему комфортные условия. Голкиперам достается во многих ситуациях, часто бывают неумышленные толчки. Кочеткову нужно сосредоточиться на своих основных действиях и задачах. Это рост и превращение в одного из лучших вратарей НХЛ. А уж его защиту возьмут на себя полевые игроки», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний российский голкипер сыграл 19 матчей в АХЛ. Его процент сэйвов — 91,9.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-kochetkov-sposobny-j-vratar-no-nuzhno-chtoby-on-ne-prevrashhalsya-v-tafgaya/
Хоккей
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
Юрий Новиков
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«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 62 42 20 92
2 Нью-Джерси 63 41 22 88
3 Рейнджерс 63 35 28 79
4 Айлендерс 66 33 33 74
5 Питтсбург 63 32 31 73
6 Вашингтон 65 31 34 68
7 Филадельфия 64 24 40 59
8 Коламбус 64 20 44 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 62 49 13 103
2 Торонто 64 39 25 86
3 Тампа-Бэй 64 38 26 81
4 Флорида 65 32 33 70
5 Баффало 63 32 31 68
6 Оттава 63 32 31 68
7 Детройт 63 28 35 65
8 Монреаль 64 26 38 57
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 34 30 81
2 Миннесота 64 36 28 79
3 Колорадо 62 35 27 76
4 Виннипег 64 36 28 75
5 Нэшвилл 61 31 30 69
6 Сент-Луис 63 27 36 59
7 Аризона 64 22 42 54
8 Чикаго 63 22 41 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 64 38 26 82
2 Лос-Анджелес 65 37 28 82
3 Сиэтл 64 37 27 80
4 Эдмонтон 65 35 30 78
5 Калгари 65 29 36 71
6 Ванкувер 63 26 37 57
7 Анахайм 64 21 43 50
8 Сан-Хосе 65 19 46 50
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8.03 03:00
Флорида – Вегас
 2 : 1
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Тампа-Бэй – Филадельфия
 5 : 2
8.03 03:00
Монреаль – Каролина
 3 : 4 Б
8.03 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 3 : 4
8.03 03:00
Питтсбург – Коламбус
 5 : 4 ОТ
8.03 03:30
Айлендерс – Баффало
 3 : 2
8.03 04:00
Миннесота – Калгари
 0 : 1 Б
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Колорадо – Сан-Хосе
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 124
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 63 96
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 64 91
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 54
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 62 44
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

63 42
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 39 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 30 1.88
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 26 2.27
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