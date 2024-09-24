Новичок «Вашингтона» Параскак о первой тренировке с Овечкиным: «Я ушел, едва волоча ноги»

Нападающий «Вашингтона» Терик Параскак рассказал о своих впечатлениях от первой тренировки с капитаном «Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Моя первая тренировка была против Ови, и он меня затаскал, я ушел, едва волоча ноги. Это очень сильно открыло мне глаза. Это было круто. Конечно, я немного нервничал, оказавшись рядом с таким игроком. Буду стараться отдавать ему хорошие передачи и делать все, что в моих силах на льду», — приводит пресс-служба НХЛ слова Параскака.

18-летний Параскак был выбран «Вашингтоном» под 17-м номером драфта НХЛ-2024.

39-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Россиянин забил 853 гола в лиге, он уступает лишь Уэйну Гретцки (894).