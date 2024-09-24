Новичок «Вашингтона» Параскак о первой тренировке с Овечкиным: «Я ушел, едва волоча ноги»
Нападающий «Вашингтона» Терик Параскак рассказал о своих впечатлениях от первой тренировки с капитаном «Кэпиталз» Александром Овечкиным.
«Моя первая тренировка была против Ови, и он меня затаскал, я ушел, едва волоча ноги. Это очень сильно открыло мне глаза. Это было круто. Конечно, я немного нервничал, оказавшись рядом с таким игроком. Буду стараться отдавать ему хорошие передачи и делать все, что в моих силах на льду», — приводит пресс-служба НХЛ слова Параскака.
18-летний Параскак был выбран «Вашингтоном» под 17-м номером драфта НХЛ-2024.
39-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Россиянин забил 853 гола в лиге, он уступает лишь Уэйну Гретцки (894).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Новости