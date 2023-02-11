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Тарасенко о переходе в «Рейнджерс»: «День выдался сумасшедшим, но мне оказали теплый прием»

Тарасенко прокомментировал переход в «Рейнджерс»
Руслан Минаев
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Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports

Новичок «Рейнджерс» Владимир Тарасенко прокомментировал свой дебютный матч за клуб после обмена из «Сент-Луиса».

«Нью-Йорк» обыграл «Сиэтл» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Тарасенко забил в своем первом матче за клуб.

«Я никогда не испытывал такого ранее. Меня обменяли впервые в НХЛ, после 11 лет в одном клубе. Ребята оказали мне теплый прием. Все были дружелюбны и день выдался сумасшедшим.

[Про признание первой звездой матча] Я знал, что Панарин и Зибанежад могут отдать передачу, поэтому старался быть наготове. Мне кажется иногда мы были слишком заряжены на набор очков, но нам понравилось играть вместе. Эмоций было много. Иногда ты хочешь большего», — сказал Тарасенко после игры.

«Рейнджерс» набрали 68 очков и идут на 6-й строчке в Восточной конференции.

 
Владимир Тарасенко. Тарасенко о дебютном голе за «Рейнджерс»: «Надеюсь удастся забить больше»

 

Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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Тарасенко о дебютном голе за «Рейнджерс»: «Надеюсь удастся забить больше»
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 52 30 22 68
4 Питтсбург 51 26 25 61
5 Вашингтон 53 27 26 60
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 52 15 37 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 53 32 21 72
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 50 26 24 56
6 Детройт 50 22 28 52
7 Оттава 50 24 26 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 52 17 35 41
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Эдмонтон 52 29 23 63
3 Сиэтл 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 52 24 28 58
6 Ванкувер 52 21 31 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 53 17 36 40
Результаты / календарь
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17.02
11.02 03:00
Коламбус – Торонто
 0 : 3
11.02 03:00
Рейнджерс – Сиэтл
 6 : 3
11.02 04:30
Чикаго – Аризона
 4 : 3 ОТ
11.02 06:00
Анахайм – Питтсбург
 3 : 6
11.02 20:00
Детройт – Ванкувер
 - : -
11.02 20:30
Баффало – Калгари
 - : -
11.02 20:30
Монреаль – Айлендерс
- : -
11.02 20:30
Оттава – Эдмонтон
 - : -
11.02 20:30
Филадельфия – Нэшвилл
 - : -
11.02 21:00
Даллас – Тампа-Бэй
 - : -
11.02 23:30
Бостон – Вашингтон
 - : -
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

 50 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 51 76
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 41
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Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
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Филип Густавссон

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