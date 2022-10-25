Новичок «Нью-Джерси» Пинто забил в пятом матче подряд и побил достижение Яшина

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Форвард «Нью-Джерси» Шэйн Пинто забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:6).

21-летний американец продлил свою серию с забитыми голами до пяти матчей и установил рекорд по этому показателю среди новичков франшизы, побив достижение Марка Стоуна, Даниэля Альфредссона и Алексея Яшина.

В текущем сезоне Пинто провел 6 матчей, в которых набрал 6 (5+1) очков.