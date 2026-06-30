Новичок «Монреаля» Пугачев — о возможной драке с Томом Уилсоном: «От него бы ничего не осталось»

Нападающий «Монреаля» Глеб Пугачев, выбранный «Канадиенс» под 26-м номером на драфте НХЛ-2026, рассказал, как прошло его собеседование с представителями клуба.

«Они сказали: «Ты крупный игрок, который бьет всех и никого не боится. Представь, что ты уже играешь за «Монреаль». Мы играем против «Вашингтона», ты наносишь сильный удар одному из их молодых игроков, и тут же на тебя набрасывается Том Уилсон. Ты готов с ним драться?» Я ответил: «Да». И сказал, что от него ничего не останется», — цитирует Пугачева RG.

В сезоне-2025/26 18-летний Пугачев провел 13 матчей за «Торпедо» в КХЛ и набрал 3 (2+1) очка.