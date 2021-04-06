Новичок «Колорадо» подрался в первой же игре в НХЛ
07:15
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 5:4.
На 51-й минуте встречи защитник «Эвеланша» Кайл Берроуз, который проводил первый матч в НХЛ, подрался с форвардом «Уайлд» Ником Бьюгстадом.
После этого матча «Колорадо» с 56 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 48 очками — на третьей строчке.
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