Новичок «Эдмонтона» Подколзин подвел итоги карьеры в «Ванкувере»
Российский нападающий Василий Подколзин в интервью «СЭ» вспомнил о своем этапе карьеры в «Ванкувере».
19 августа «Кэнакс» обменяли его в «Эдмонтон».
«Я попал в момент перестройки команды, поменяли трех тренеров, двух генеральных менеджеров. В первый сезон работал генменеджер, который меня драфтовал. Все равно за эти три года я сделал первые шаги в НХЛ, сейчас время показывать свой хоккей. Жизнь показывает, что надо быть готовым ко всему. Хорошо, что такие шансы выпадают. Новый клуб — новые эмоции. Отнестись к обмену надо правильно, никаких обид нет», — сказал Подколзин.
Подколзин был выбран «Ванкувером» под 10-м номером драфта НХЛ-2019. Форвард выступал за команду с 2021 года.
В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в 19 матчах «Кэнакс» в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 2 результативные передачи.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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