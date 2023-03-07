Орлов о том, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки без него

Новичок «Бостона» Дмитрий Орлов поделился мнением о погоне форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам за карьеру.

«Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки без меня? Конечно, сможет. Он и до моего приезда много назабивал. У него и без меня есть те, кто будет ему отдавать. Да и сам он может создавать. Все будет хорошо», — сказал Орлов.

На счету Овечкина 816 голов за время выступлений в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги. Лидирует — Уэйн Гретцки, который забросил 894 шайбы.