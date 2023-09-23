Новичок «Аризоны» обыграл трех игроков «Лос-Анджелеса» и забил невероятный гол

Форвард «Аризоны» Логан Кули отметился голом в предсезонном матче против «Лос-Анджелеса».

19-летний американец обошел троих игроков соперника и нанес бросок в падении, сделав счет 4:1. В минувшем сезоне Кули выступал в студенческой лиге.

Матч «Аризона» — «Лос-Анджелес» проходит в Австралии в рамках «Глобальной серии НХЛ».