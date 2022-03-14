Номер Микко Койву подняли под крышу стадиона «Миннесоты»

В Сент-Поле прошла церемония чествования бывшего форварда «Миннесоты» Микко Койву.

Номер 39-летнего финна был поднят под крышу арены «Уайлд».

Койву выступал за «Миннесоту» с 2005 по 2020 год. В октябре 2020-го финский форвард перешел в «Коламбус», однако в феврале 2021 года завершил карьеру.