Нолан Патрик пропустит старт сезона НХЛ из-за мигрени

Нападающий «Филадельфии» Нолан Патрик пропустит старт регулярного сезона НХЛ. 21-летнего канадца беспокоят головные боли, сообщает ESPN.

2-й номер драфта-2017 из-за различных повреждений пока не смог провести ни одного полноценного сезона в лиге. Его беспокоили травмы спины и плеча, а также повреждение паха.

В прошлом сезоне Патрик набрал 31 (13+18) очков в 72 матчах.

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