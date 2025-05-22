Ноблох — о поражении от «Далласа»: «Спецбригады будут играть большую роль в серии»

Главный тренер «Эдмонтоа» Крис Ноблох прокомментировал поражение команды в первом матче серии финала Западной конференции с «Далласом» (3:6).

«Перед началом этой серии мы знали, что спецбригады будут играть в ней большую роль. Очевидно, так и произошло сегодня, когда соперник забил три гола в большинстве в третьем периоде. Даже после того, как они забили первый гол, было видно, что наши ребята чувствовали себя очень хорошо, но затем мы пропустили еще одну шайбу, которая изменила ход игры. Соперник поймал свой ритм, а затем последовало еще одно удаление, которое мы не смогли нейтрализовать», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Следующая игра между командами состоится 24 мая на домашнем льду «Старз». Начало встречи — в 03.00 по московскому времени.