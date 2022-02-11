Ниучшкин признан второй звездой матча «Колорадо» — «Тампа»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Колорадо» — «Тампа» (3:2).

Первой звездой встречи признан защитник «Блю Джэкетс» Девон Тэйвз. Он сыграл 25 минут 42 секунды, сделал 6 бросков и набрал 2 (1+1) очка.

Второй звездой стал российский нападающий Валерий Ничушкин. Он провел на льду 17 минут 16 секунд, сделал 7 бросков и забросил одну шайбу.

Замкнул тройку форвард «Лайтнинг» Брэйден Поинт. 25-летний канадец за 19 минут 43 секунды игрового времени забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.