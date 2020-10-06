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Нисканен завершил игровую карьеру

03:59
Мэтт Нисканен. Фото nhl.com
Мэтт Нисканен. Фото nhl.com
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Защитник «Филадельфии» Мэтт Нисканен объявил о завершении игровой карьеры, сообщается на официальном сайте НХЛ.

У 33-летнего американца действовал контракт с клубом еще на один сезон, по которому он мог получить 5,75 миллиона долларов.

За карьеру в НХЛ американец также выступал за «Даллас», «Питтсбург», «Вашингтон».

Ранее Нисканен защищал цвета «Далласа», «Питтсбурга» и «Вашингтона», в составе которого выиграл Кубок Стэнли-2018.

В сезоне-2019/20 Нисканен провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 33 (8+25) очка. Также на его счету 2 (1+1) очка в 15 играх плей-офф.

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