Нисканен может завершить карьеру в 33 года, несмотря на действующий контракт

Защитник «Филадельфии» Мэтт Нисканен может завершить карьеру этим летом, сообщает журналист Пьер Лебрюн в Twitter. Контракт 33-летнего американца действует еще один сезон, по нему он должен получить 5,75 миллионов долларов.

«Флайерз» провели несколько переговоров с Нисканеном с просьбой пересмотреть его решение, но хоккеист был непреклонен. Ранее Нисканен защищал цвета «Далласа», «Питтсбурга» и «Вашингтона», в составе которого выиграл Кубок Стэнли-2018.

В сезоне-2019/20 Нисканен провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 33 (8+25) очка. Также на его счету 2 (1+1) очка в 15 играх плей-офф.