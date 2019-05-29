17:44 | Хоккей — НХЛ

Нильссон подписал двухлетний контракт с "Оттавой"

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Голкипер Андерс Нильссон продолжит выступать за "Оттаву", сообщает официальный сайт клуба. Новый контракт рассчитан на два года.

За это время хоккеист заработает 5,2 миллиона долларов (2,8 миллиона в первый сезон и 2,4 в следующий).

29-летний шведский голкипер в прошлом сезоне провел 24 матча за "Оттаву" и в среднем пропускал 2,90 шайбы за игру. Также он сыграл 12 матчей за "Ванкувер", пропуская в среднем 3,09 гола за матч.

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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