Николишин считает, что Гретцки сам ждет, когда Овечкин превзойдет его

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин прокомментировал «СЭ» новость о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и опередил по этому показателю Фила Эспозито.

«О том, что Овечкин может обойти Гретцки говорится уже не один год. Все этого ждут. Думаю, и Гретцки ждет, и Саня этого сам хочет. Смотрим, надеемся, болеем, переживаем. Из-за того, что сезон укороченный — 56 матчей вместо 82 — к своей основной отметке в 50 шайб в этом году он не приблизится», — сказал Николишин «СЭ».

Лидером в гонке снайперов НХЛ является Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

Александр Овечкин преодолел отметку в 1300 набранных очков за карьеру в НХЛ (718+583). В этом сезоне он забил 12 голов.

(Екатерина Звенигородская)