Николишин отреагировал на признание Василевского первой звездой дня в НХЛ

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан звездой дня в НХЛ.

«Безусловно, Андрей один из лучших вратарей в мире. Он это доказывает своей игрой. Поэтому он и играет в команде, которая выиграла Кубок Стэнли. В этом огромная его заслуга. Конечно, и Бобровский, и другие вратари могут выйти на такой уровень. Тут очень много факторов. Хоккей — командная игра. Несомненно, за Андрея я очень рад, как и за всю отечественную школу хоккея. В этом и заключается патриотизм», — сказал Николишин «СЭ».

Россиянин Андрей Василевский стал первым в истории вратарем «Тампы Бэй», которому удалось провести три матча на ноль подряд.

(Владимир Пушкарев)