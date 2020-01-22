Николай Прохоркин: «Поначалу в НХЛ было очень сложно попросить шайбу или помочь партнеру. Сейчас все происходит быстрее»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин в интервью «СЭ» рассказал об адаптации в НХЛ.

— Очень хотелось сыграть в НХЛ, желание было огромное. Но тяжело оценивать свою игру объективно. Все равно есть фактор адаптации, проблемы с языком. Понимать-то понимаешь, но с тем, чтобы быстро среагировать на льду, подсказать партнерам, крикнуть, попросить передачу на языке, есть небольшие сложности. Полсекунды где-то теряешь, пока переходишь в голове на английский.

Поначалу было очень сложно, потому что я прямо очень долго реально думал, чтобы попросить шайбу или помочь партнеру. Сейчас все происходит намного быстрее, но все равно не идеально. В некоторых моментах ты видишь шайбу, хочешь крикнуть ему, что она у него в ногах — и тебя замыкает. Не можешь вспомнить правильное слово. (Игорь Рабинер)

Полное интервью Прохоркина читайте здесь.