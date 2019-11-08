Николай Прохоркин: «Нужно выгрызать шанс играть в НХЛ. Россия никуда не уйдет»

Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин ответил на вопрос о возможности возвращения в КХЛ. Он заявил, что НХЛ является приоритетным вариантом для него.

— У вас 1 ноября вступил в силу пункт о возможности возвращения в КХЛ.

— Да.

— И что вы собираетесь делать?

— Честно — думал, конечно, об этом, что скрывать. Когда в АХЛ сидел. Первый матч прошел, второй, третий... Но я не тушевался по этому поводу. Не бил кулаками по столу. Не пилил завод, мол, все, я поехал. Плюнуть на все? Нет. Я с холодной головой все это воспринимал. И все-таки я ведь ехал сюда играть в НХЛ. Не просто попробовать. Получится — не получится. Я все-таки семью сюда перевез — уже окончательно. В одну сторону смотрел. Вот, дождался своего шанса. Нужно теперь выгрызать этот шанс. Россия — она есть и никуда не уйдет. Этот пункт работает. Но я пока не хочу об этом думать.

— Слышал, что вас пытаются уговорить вернуться. И вы вроде бы были не прочь — пока находились в фарм-клубе.

— Разговоры — они всегда идут. У СКА сейчас не лучшие времена. Они там понапроигрывали. И понятно, что сразу же идут слухи и разговоры. Вот, надо Прохоркина возвращать, он сейчас вернется. Тем более я в АХЛ сидел, «невыездной» был. Это все складывается. Но пока я здесь и настроен только на одно — играть в НХЛ. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Николая Прохоркина — здесь.