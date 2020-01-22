Николай Прохоркин: «Когда ушел Ковальчук, вся команда была в шоке»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин в интервью «СЭ» рассказал, как команда восприняла уход форварда Ильи Ковальчука.

— Странное ощущение. Понятно, ситуация была накаленная. Но я думал, что будут обменивать. Он же все равно набирал очки. Но в один день пришли на тренировку, Илья собирается, одевается: «Все, расторгли контракт».

Вся команда была в шоке. Не думаю, что кто-то ждал или тем более хотел его ухода, не говоря уже о разрыве контракта. Он был душой команды. По крайней мере, ее важной частью, человеком, который все время общался со всеми ребятами. Никто в «Кингз» не говорил о Ковальчуке ни одного плохого слова — и когда он был в команде, и когда ушел.

Не знаю, любили ли его, но уважение к нему в раздевалке было всегда. И от ветеранского костяка, и от молодых, к которым он тоже очень хорошо относился. В нашей команде, по-моему, все ждали, с кем он подпишет, и когда он заключил контракт с «Монреалем», в раздевалке это была главная новость дня. (Игорь Рабинер)

Полное интервью Прохоркина читайте здесь.