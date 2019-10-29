Николай Прохоркин: «Когда попал в состав «Лос-Анджелеса», не было бессонной ночи»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин поделился впечатлениями от дебюта за команду. В матче с «Чикаго» (1:5) на его счету 3 броска в створ и 4 силовых приема.

— По ходу всей карьеры, пока я играл в России, ко мне приезжали помощник генменеджера Майк Фута, его ассистенты, — приводит слова Прохоркина российская версия официального сайта НХЛ. - Мы общались каждый год. Просто не получалось с контрактом в НХЛ. В общем, было много такой неразберихи. Но в этот раз все наконец-то уже сложилось. Много было разговоров, но теперь я — в «Лос-Анджелесе», и очень доволен.

Я слежу за прессой. Прочитал интервью, и там сказали, что на выезде за «Кингз» сыграют все. Я ждал, что могу выйти в прошлом матче. Не получилось, но не отчаивался. Я готовился всю эту поездку. Был морально настроен. Поэтому, когда попал в состав, не было восклицаний «вау!» или бессонной ночи. Я примерно знал, что нужно делать. И нормально готовился к матчу.

Очень хотелось бы победить. Тогда можно было бы ставить три звезды. Но я доволен своей личной игрой. Правда, все было хорошо. В моих сменах ничего не пропустили, были броски. Что я смог, то сделал. Дальше будет лучше. Возможно, пойдут голы, очки, победы.

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